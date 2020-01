Sei Nazioni Under 20: è grande Italia, Galles rimontato e battuto 17-7

Inizio da sogno per la Nazionale italiana Under 20 al Sei Nazioni: nella prima giornata vittoria spettacolare a domicilio per gli azzurrini che si impongono per 17-7 allo Stadium Zip World di Colwyn Bay sui padroni di casa del Galles. Una straordinaria rimonta per la squadra guidata da coach Roselli: i Dragoni, infatti, si erano portati avanti con una meta in apertura, poi però Drudi e Garbisi sono riusciti a ribaltare il risultato.

Il tabellino

Galles-Italia 7-17



Galles U20: 15 Josh Thomas; 14 Dan John, 13 Osian Knott, 12 Aneurin Owen, 11 Ewan Rosser; 10 Sam Costelow, 9 Dafydd Buckland; 1 Callum Williams, 2 Dom Booth, 3 Ben Warren, 4 Jac Price, 5 Ben Carter, 6 Ioan Davies, 7 Jac Morgan, 8Morgan Strong (Ospreys). A disp.: 16 Will Griffiths, 17 Theo Bevacqua, 18 Archie Griffin, 19 James Fender, 20 Travis Huntley, 21 Ellis Bevan, 22 Luke Scully, 23 Bradley Roderick.



Italia U20: 15 Jacopo TRULLA, 14 Cristian LAI, 13 Federico MORI, 12 Giulio BERTACCINI, 11 Michel MBA, 10 Paolo GARBISI, 9 Stephen VARNEY, 8 Lorenzo CANNONE, 7 Manuel ZULIANI, 6 Angelo MAURIZI, 5 Andrea ZAMBONIN, 4 Riccardo FAVRETTO, 3 Filippo ALONGI, 2 Gianmarco LUCCHESI, 1 Matteo DRUDI. A disp.: 16 Matteo BALDELLI, 17 Lorenzo MICHELINI, 18 Ion NECULAI, 19 Nathanel PANOZZO, 20 Luca ANDREANI, 21 Manfredi ALBANESE, 22 Mattia FERRARIN, 23 Michele BRIGHETTI.



Punti: 5' meta Costelow tr. Costelow (7-0), 13′ meta Drudi (7-5), 21′ cp. Garbisi (7-8), 42′ cp. Garbisi, 44′ cp. Garbisi, 55′ cp. Garbisi (7-17)