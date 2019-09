Sudafrica in lutto: addio a Chester Williams, idolo di Mandela campione del mondo nel 1995

Il rugby sudafricano è in lutto. E' morto all'età di 49 anni, stroncato da un infarto, il grande Chester Williams, l'ala sinistra della squadra che ha vinto la Coppa del mondo di rugby del 1995. A riferirlo la Federazione Rugby sudafricana. Williams è morto a Città del Capo, dove ha vissuto e lavorato come allenatore di rugby presso l'Università di Western Cape.

Williams divenne famoso come stato unico giocatore nero nella squadra vincitrice della Coppa del Mondo nella storica finale vinta sulla Nuova Zelanda 15-12 dopo i tempi supplementari allo stadio di Ellis Park, sotto gli occhi del neo presidente Nelson Mandela. Proprio Mandela era grande tifoso di Williams. Solo due mesi fa era mancato anche James Small, l'altra ala nella squadra del 1995, anch'egli stroncato da un attacco di cuore.

Williams ha debuttato con gli Springboks nel 1993 contro l'Argentina e ha segnato 14 mete in 27 presenze in sette anni. "La notizia della morte di Chester è devastante e difficile da credere, dato che era ancora giovane e apparentemente in buona salute", ha dichiarato Mark Alexander, presidente di Rugby SA.