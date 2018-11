Italia-Nuova Zelanda in Diretta tv e Live-Streaming

Italia-Nuova Zelanda in tv: la partita sarà trasmessa in chiaro

Italia-Nuova Zelanda sarà trasmessa in Diretta tv in chiaro su DMAX, canale 52 del digitale terrestre. La partita potrà essere seguita anche su Sky, al canale 136 (o 137 per DMAX +1) o su Tivù Sat al Canale 28. Il match sarà disponibile anche su Eurosport Player.

Italia-Nuova Zelanda in Live-Streaming

Italia-Nuova Zelanda sarà disponibile in Live-Streaming su Dplay, il servizio streaming di DMAX per la visione su pc, smartphone e tablet. Live-Streaming disponibile anche sul sito di Eurosport e Eurosport Player.

Pronostico: chi vincerà tra Italia e Nuova Zelanda?

Secondo i bookmakers non ci saranno miracoli, la Nuova Zelanda vincerà sicuramente...

Queste le quote (fonte: GiocoDigitale.it):

VITTORIA ITALIA 12.50 - PAREGGIO 34.00 - VITTORIA NUOVA ZELANDA 1.01

Approfondimenti e dichiarazioni

Italia-Nuova Zelanda | Informazioni

Data, orario e luogo: Sabato 24 Novembre alle ore 15:00, Stadio Olimpico di Roma