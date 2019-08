Il Galles batte l'Inghilterra e diventa numero 1 al mondo: bene la Francia

Arriva il clamoroso sorpasso. Dopo anni da eterna regina del rugby mondiale la Nuova Zelanda si vede togliere la leadership nella classifica dal Galles, proprio alla vigilia della Coppa del Mondo 2019. Andiamo a scoprire i risultati dei Test Match giocati oggi.

Galles-Inghilterra 13-6

Volano i Dragoni, che oltre a fare lo scalpo ai rivali di sempre in quel di Cardiff, fanno esultare il pubblico anche per la conquista della vetta della classifica mondiale. North e Biggar i protagonisti.

Galles: 15 Leigh Halfpenny, 14 George North, 13 Jonathan Davies, 12 Hadleigh Parkes, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar, 9 Gareth Davies, 8 Ross Moriarty, 7 James Davies, 6 Aaron Wainwright, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Jake Ball, 3 Tomas Francis, 2 Ken Owens, 1 Nicky Smith

A disposizione: 16 Elliot Dee, 17 Wyn Jones, 18 Dillon Lewis, 19 Aaron Shingler, 20 Josh Navidi, 21 Aled Davies, 22 Jarrod Evans, 23 Owen Watkin

Marcatori Galles

Mete: George North (32)

Conversioni: Dan Biggar (33)

Punizioni: Dan Biggar (26), Leigh Halfpenny (75)

Inghilterra: 15 Elliot Daly, 14 Anthony Watson, 13 Jonathan Joseph, 12 Piers Francis, 11 Joe Cokanasiga, 10 George Ford (c), 9 Willi Heinz, 8 Billy Vunipola, 7 Lewis Ludlam, 6 Courtney Lawes, 5 Maro Itoje, 4 Joe Launchbury, 3 Dan Cole, 2 Luke Cowan-Dickie, 1 Ellis Genge

A disposizione: 16 Jamie George, 17 Joe Marler, 18 Kyle Sinckler, 19 George Kruis, 20 Jack Singleton, 21 Ben Youngs, 22 Owen Farrell, 23 Manu Tuilagi

Marcatori Inghilterra

Mete:

Conversioni:

Punizioni: George Ford (51, 57)

Sudafrica-Argentina 24-18

Continuano a timbrare il cartellino gli Springbooks che vincono nuovamente contro dei Pumas agguerriti e mai domi. Sbu Nkosi super con due mete e un Elton Jantjies perfetto riescono a dare la vittoria ai sudafricani.

Sudafrica: 15 Warrick Gelant, 14 Sbu Nkosi, 13 Jesse Kriel, 12 André Esterhuizen, 11 Dillyn Leyds, 10 Elton Jantjies, 9 Cobus Reinach, 8 Marcell Coetzee, 7 Rynhardt Elstadt, 6 Siya Kolisi, 5 Lood de Jager, 4 RG Snyman, 3 Vincent Koch, 2 Schalk Brits (c), 1 Thomas du Toit

A disposizione: 16 Scarra Ntubeni, 17 Lizo Gqoboka, 18 Wilco Louw, 19 Marvin Orie, 20 Marco van Staden, 21 Kwagga Smith, 22 Faf de Klerk, 23 Frans Steyn

Marcatori Sudafrica

Mete: Sbu Nkosi (32, 48)

Conversioni: Elton Jantjies (50)

Punizioni: Elton Jantjies (20, 60, 69, 78)

Argentina: 15 Joaquin Tuculet, 14 Sebastián Cancelliere, 13 Jeronimo de la Fuente, 12 Lucas Mensa, 11 Ramiro Moyano, 10 Joaquín Díaz Bonilla, 9 Felipe Ezcurra, 8 Javier Ortega Desio, 7 Marcos Kremer, 6 Pablo Matera (c), 5 Tomas Lavanini, 4 Guido Petti, 3 Santiago Medrano, 2 Julian Montoya, 1 Mayco Vivas

A disposizione: 16 Agustin Creevy, 17 Nahuel Tetaz Chaparro, 18 Juan Figallo, 19 Matias Alemanno, 20 Tomas Lezana, 21 Gonzalo Bertanou, 22 Benjamin Urdapilleta, Santiago Carreras

Marcatori Argentina

Mete: Guido Petti (40), Pablo Matera (66)

Conversioni: Joaquín Díaz Bonilla (41)

Punizioni: Joaquín Díaz Bonilla (27), Benjamin Urdapilleta (57)

Francia-Scozia 32-3

Vittoria netta per i transalpini in casa sugli scozzesi. Uno spauracchio per la Nazionale italiana che settimana prossima si ritroverà davanti proprio i galletti guidati da Brunel. Prova convincente dei galletti all’Allianz Riviera di Nizza, con Camille Lopez, infallibile nelle punizioni e nelle conversioni. Le mete poi portano la firma di Medard (due), Dupont, Raka e di Alldritt a sancire il trionfo transalpino. Sulla sponda scozzese il piazzato di Hastings e poco altro.

Francia: 15 Maxime Medard, 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Wesley Fofana, 11 Alivereti Raka, 10 Camille Lopez, 9 Antoine Dupont, 8 Gregory Alldritt, 7 Charles Ollivon, 6 Francois Cros, 5 Sebastien Vahaamahina, 4 Paul Gabrillagues, 3 Rabah Slimani, 2 Camille Chat, 1 Jefferson Poirot (c)

A disposizione: 16 Peato Mauvaka, 17 Dany Priso, 18 Emerick Setiano, 19 Felix Lambey, 20 Louis Picamoles, 21 Baptiste Serin, 22 Romain Ntamack, 23 Thomas Ramos

Scozia: 15 Stuart Hogg, 14 Darcy Graham, 13 Huw Jones, 12 Duncan Taylor, 11 Byron McGuigan, 10 Adam Hastings, 9 Ali Price, 8 Josh Strauss, 7 Jamie Ritchie, 6 John Barclay, 5 Grant Gilchrist, 4 Ben Toolis, 3 Simon Berghan, 2 Stuart McInally (c), 1 Jamie Bhatti

A disposizione: 16 George Turner, 17 Gordon Reid, 18 Zander Fagerson, 19 Scott Cummings, 20 Matt Fagerson, 21 George Horne, 22 Rory Hutchinson, 23 Blair Kinghorn

Marcatori Francia

Mete: Alivereti Raka (1), Maxime Medard (21, 53), Gregory Alldritt (32), Antoine Dupont (59)

Conversioni: Camille Lopez (2, 61)

Punizioni: Camille Lopez (14)

Marcatori Scozia

Mete:

Conversioni:

Punizioni: Adam Hastings

gianluca.bruno@oasport.it