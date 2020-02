Coronavirus: rinviata anche Italia-Scozia di rugby femminile

Doveva essere la Milano Rugby Week, ma è stata rinviata a data da destinarsi il match tra Italia e Scozia, valido per la terza giornata del Sei Nazioni femminile. Le azzurre avrebbero cercato il loro secondo successo nel torneo, ma la partita del Giovanni Mari di Legnano (alle porte di Milano) è stata rinviata in seguito alle disposizioni governative, istituite in extremis nella serata di sabato 22 febbraio, che hanno cancellato tutte le manifestazioni sportive in Lombardia e in Veneto per l'emergenza 'corona virus'.

" A seguito delle disposizioni governative per il contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto, l’incontro tra Italia e Scozia valido per la terza giornata del Sei Nazioni Femminile e in programma oggi a Legnano (Milano) non avrà luogo. Six Nations Rugby valuterà con la Federazione Italiana Rugby e la Scottish Rugby Union quando riprogrammare l’incontro in una data da definire "

" Six Nations Rugby rimarrà in contatto con la FIR e le autorità italiane per aggiornamenti sulla situazione. FIR e Comitato Organizzatore Locale renderanno note a breve le modalità di rimborso o riutilizzo dei biglietti "

" Sulla base delle vigenti disposizioni, la Federazione Italiana Rugby ha disposto la sospensione dell’attività sportiva nelle Regioni di Veneto e Lombardia per il corrente fine settimana "

Ci sarà quindi da incastrare questa sfida, con l'Italia che tornerà comunque in campo domenica 8 marzo contro l'Irlanda a Donnybrook e poi chiuderà il torneo domenica 15 marzo con il match casalingo contro l'Inghilterra allo stadio Plebiscito di Padova.