Quattro Trampolini: Bischofshofen qualificazioni rinviate a domani per neve e gara senza KO

L’ultima tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2018-2019 di Bischofshofen non parte nel migliore dei modi per il pubblico e gli organizzatori, infatti una nevicata fittissima ha costretto la direzione gara a rimandare a domani le qualificazioni previste originariamente per le ore 17.00 odierne. Il maltempo ha colpito la località austriaca a partire dalle prime ore del mattino e non ha lasciato scampo agli organizzatori dell’evento, costretti ad annullare anche le due serie di allenamento in programma poco prima delle qualifiche.

Il nuovo programma prevede una sola serie di allenamento alle ore 13.30 di domani, domenica 7 gennaio, mentre la sessione di qualificazione comincerà a partire dalle 14.30. La gara vera e propria per il momento non viene posticipata e resta in programma alle ore 17.00, ma il format tornerà ad essere quello utilizzato nelle tappe classiche di Coppa del Mondo, perciò senza gli scontri diretti nella prima manche.