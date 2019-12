Salto con gli sci, Ruka: cancellata la gara per troppo vento

A causa delle difficoltà legate alle condizioni del vento a Ruka, non si disputa la seconda gara del fine settimana in programma sul trampolino finlandese, valida come seconda competizione interna alla Coppa del Mondo di salto con gli sci per l’edizione 2019-2020.

Dopo che già la combinata nordica aveva sofferto delle complessità legate al vento di oggi in terra finnica, ora anche il salto con gli sci è costretto ad arrendersi alle intemperie provocate dal meteo scandinavo. Il weekend, dunque, rimane di proprietà del norvegese Daniel Andre Tande, vincitore ieri sul Rukatunturi davanti all’austriaco Philipp Aschenwald e allo sloveno Anze Lanisek. Quest’oggi sarebbero stati 65 i saltatori in gara, ma la cancellazione prima delle qualificazioni e poi dell’intero evento ha fermato tutto.

Il calendario prevede ora lo spostamento a Nizhny Tagil per gli uomini, mentre invece a Lillehammer ci sarà il debutto delle donne.

