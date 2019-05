Al GP di Cali vincono Sun Yiwen e Kazuyasu Minobe

Con il Grand Prix di Cali, in Colombia, si è chiusa la stagione 2018/2019 dei GP di spada. Dopo Doha in gennaio e Budapest in marzo, la città colombiana ha ospitato l’ultimo evento della stagione. Un appuntamento di fondamentale importanza perché si inizia a parlare di qualificazione olimpica: il 2020 e Tokyo sono sempre più vicini. Per gli spadisti, Cali è stato il primo evento valido per l’ottenimento di punti per la qualificazione ai prossimi giochi olimpici.

E nell’ottica delle olimpiadi giapponesi, assume un maggiore valore la vittoria di Kazuyasu Minobe, spadista giapponese che negli ultimi mesi ha ottenuto grandi risultati. Dopo la vittoria a Budapest, lo spadista classe 1981 è riuscito a salire sul gradino più alto del podio anche a Cali, battendo in finale il polacco Radoslaw Zawrotniak per 15 a 12. In semifinale aveva regolato per 15 a 10 l’olandese Tristan Tulen, mentre nell’altra semifinale, Zawrotniak ha battuto l’azzurro Marco Fichera per 15 a 12.

Tra le donne, ha trionfato la cinese Sun Yiwen, che in finale si è scontrata con la nostra Mara Navarria, battendola per 15 a 13. Per l’azzurra è arrivato l’argento, e con esso la consapevolezza che la strada verso Tokyo è iniziata bene. Sun Yiwen, classe 1992, già bronzo olimpico a Rio de Janeiro, sembra mettere in chiaro che a Tokyo punta ad un’altra medaglia, magari a quella più preziosa. In semifinale la cinese è riuscita a battere, sebbene con una sola stoccata di vantaggio, la numero uno al mondo, la rumena Ana Maria Popescu, oro nel GP di Budapest. Nell’altra semifinale, la Navarria ha avuto la meglio su l’estone Katrina Lehis, battendola per 15 a 10.

Questo sarà un mese caldo per la scherma: dal 17 al 19 ci sarà il GP di fioretto a Shanghai, mentre dal 24 al 26 si va a Mosca per l’ultimo GP, quello di sciabola.