Al via a Budapest i Mondiali di scherma

Ci siamo, è arrivato finalmente il momento dei Mondiali di scherma. Fino al 23 luglio Budapest diventa la capitale mondiale della scherma, letteralmente “invasa” da atleti e appassionati da ogni angolo del pianeta.

Questa è un’edizione dei Mondiali un po’ speciale: la strada verso il Giochi Olimpici di Tokyo 2020 passa infatti da Budapest e nessun atleta vuole perdersi questa opportunità unica. Per questo motivo, nella capitale magiara si toccano numeri di partecipazione record: sono 1071 gli atleti che scenderanno sulle pedane in cerca di gloria.

La loro provenienza è estremamente varia: rappresentano 118 diversi paesi. Basta pensare che l’ultima volta che la città ungherese ha ospitato i Mondiali si scherma era il 2013 e allora i partecipanti furono 807. Se poi guardiamo al 2015, quando i Mondiali di Mosca erano validi per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro del 2016, non riusciamo comunque a trovare tanta partecipazione: il numero degli atleti arrivò in quell’occasione a 899.

Anche il numero di paesi coinvolti cresce di anno in anno, merito anche di chi si impegna a diffondere lo sport della scherma in paesi in cui tradizionalmente non è molto praticata. Tra questi l’imprenditore russo Allisher Uszmanov, che si è impegnato a coprire le spese di partecipazione per diversi atleti. È anche grazie a questi sforzi se Budapest accoglie schermitori di Aruba, Macao, Botswana, Mali, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Brunei, Ecuador, Isole Vergini, Camerun e Togo.

Dal 15 al 17 sono in programma le fasi di qualificazione individuali. Il 18 si inizierà con le prime finali, partendo con la spada femminile e la sciabola maschile. Il 19 toccherà al fioretto femminile e alla spada maschile, mentre il 20 si chiuderà con la sciabola femminile e il fioretto maschile. Infine, il 21, 22 e 23 sarà la volta delle gare a squadre.