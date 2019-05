Alessio Foconi trionfa all'ultima stoccata in coppa del mondo a Shanghai

Sofferto, ma bellissimo. Contro il futuro, possibile nuovo fenomeno del fioretto mondiale, quel Nick Itkin, americano classe ’99, già iridato juniores a Verona nel 2018. Ma oggi il più forte è ancora lui, non a caso n.1 del ranking: Alessio Foconi da Terni. Il campione del mondo in carica trionfa al GP FIE di Shanghai, ottava tappa di Coppa del Mondo 2018-2019, ribadendo la sua supremazia assoluta nella disciplina, anche se il fioretto maschile si conferma specialità ricca di talenti e comunque aperta a diversi pronostici.

Il cammino dell’azzurro scorre via piuttosto agevolmente fino ai quarti di finale, dove soffre contro l’americano Meinhardt, battuto solo 15-14. In semifinale 15-11 al sorprendente rappresentante di Hong Kong, Choi, fiorettista dinamico e assai intraprendente. Poi ultimo atto con l’americano che ha eliminato tra gli altri il connazionale Chamley-Watson (primo americano iridato nel fioretto, finora anche l’unico) e, in una semifinale bellissima, il russo Timur Safin, bronzo olimpico uscente.

E l’assalto per il titolo è un vero rebus inizialmente per Foconi, che sembra subire il dinamismo e la rapidità di Itkin. Ma Alessio ha enorme esperienza, grande fiducia nei suoi mezzi e soprattutto è perfettamente in grado di modificare la propria scherma a seconda dell’avversario che si trova di fronte. Si adatta al ritmo del giovane yankee, lo sfida sullo stesso terreno, rimonta, sorpassa, si fa recuperare fino al 14-14, ma poi tocca lui nell’ultima stoccata da giudizio universale. E’ 15-14 per Foconi, che si porta avanti così 3-1 nei confronti diretti con il giovane americano e conquista la sua quinta vittoria (con 18 podi) nel circuito maggiore, seconda stagionale.

Ottavo, con enormi rimpianti, Tommaso Marini, l’unico altro azzurro in grado di entrare negli ‘otto’ nel tabellone a eliminazione diretta: il giovane azzurro, campione d’Europa jr. in carica, ha letteralmente buttato via, nei quarti, la sfida con lo stesso Itkin, che lo vedeva avanti 14-9. Sei stoccate subite consecutivamente lo hanno poi condannato all’eliminazione (non priva di polemiche con il presidente di giuria e forse anche a ragione), ma in ogni caso Tommaso c’è e lo ha dimostrato, dopo aver centrato proprio quest’anno il primo podio nel circuito maggiore, un secondo posto di grande valore nel GP Fie di Anheim. Eliminati nei primi due turni della fase finale Garozzo, Avola, Luperi, Nista, Ingargiola, Aspromonte, Bianchi e Cassarà, fresco vincitore a San Pietroburgo due settimane fa.

Coppa del mondo di fioretto maschile 2018-2019

1a TAPPA BONN (9-11 novembre)

Classifica – 1. Kruse (Gbr), 2. Cassarà (ITA), 3. Itkin (Usa), 3. Lefort (Usa), 5. Safin (Rus), 6. Garozzo (ITA), 7. Miyake (Jpn), 8. Chamley-Watson (Usa).

A SQUADRE: 1.USA 2. ITALIA 3. GIAPPONE

2a TAPPA PARIGI (11-13 gennaio)

Classifica – 1. Foconi (ITA) 2. Meinhardt (USA) 3. Avola (ITA) 3. Imboden 5. Garozzo 6. Massialas (USA) 7. Le Pechoux (Fra) 8. Luperi

A SQUADRE: 1. RUSSIA 2. ITALIA 3.USA

3a TAPPA TOKYO (25-27 gennaio)

Classifica – 1. Kruse (Gbr) 2. Imboden (Usa) 3. Garozzo 3. Foconi 5. Heo (Kor) 6. Joppich (Ger) 7. Arslanov (Rus) 8. Chamlesy-Watson (Usa).

SQUADRE 1. Italia 2. Stati Uniti 3. Corea del Sud

4a TAPPA TORINO GP FIE (8-10 FEBBRAIO)

Classifica – 1.Imboden (Usa), 2. Cheung (Hkg), 3. Foconi (ITA), 3. Meinhardt (Usa), 5. Cheremisinov (Rus), 6. Safin (Rus), 7. Massialas (Usa), 8. Avola (ITA).

5a TAPPA EL CAIRO

Classifica – 1. Garozzo (Ita) 2 Le Pechoux (Fra), 3. Avola (ITA), 3. Massialas (Usa), 5. Foconi (ITA), 6. Meinhardt (Usa), 7. Itkin (Usa), 8. Lee Kwanghyun (Kor)

SQUADRE 1. Stati Uniti 2. Francia 3. Italia

6a TAPPA ANHEIM GP FIE (15-17 marzo)

Classifica – 1. Mertine (Fra), 2. Marini (Ita), 3. Foconi (Ita), 3. Cheung (Hkg), 5. Cassarà (Ita), 6. Massialas (Usa), Choupenitch (Cze), Aspromonte (Ita)

7a TAPPA SAN PIETROBURGO (3-5 maggio)

Classifica – 1. Cassarà (ITA), 2. Foconi (ITA), 3. Le Pechoux (Fra), 3. Kleibrink (Ger), 5. Imboden (Usa), 6. Cheremisinov (Rus), 7. Ha Taegyu (Kor), 8. Yunes (Ukr).

SQUADRE 1. Stati Uniti 2. Hong Kong 3. Corea del Sud 5. Italia

8a TAPPA SHANGHAI GP FIE (17-19 maggio)

Classifica – 1. Foconi 2. Itkin (Usa) 3. Safin (Russia) 3. Choi (Hkg) 5. Meinhardt (Usa) 6. Cheremisinov (Rus) 7. Le Pechoux (Fra) 8. Marini (Ita).