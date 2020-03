Anche la scherma si ferma per il Covid-19, ecco gli ultimi aggiornamenti

In una sofferta video conferenza, il Comitato esecutivo della FIE (Federazione Internazionale di Scherma), ha deciso di sospendere per un periodo di almeno 30 giorni tutti gli impegni internazionali.

Era inevitabile che questa decisione venisse presa anche per questo sport, dopo che tante altre discipline si erano dovute fermare di fronte alla minaccia portata dal Covid-19, altresì conosciuto anche come Coronavirus.

Il primo evento a saltare è stato l’atteso Grand Prix in programma ad Anaheim, negli Stati Uniti, dal 13 al 15 marzo: non solo perché nel paese si iniziava a parlare di emergenza, ma anche perché tanti atleti, compresi i nostri azzurri, non avrebbero potuto partecipare a causa dei blocchi aerei imposti. Una situazione difficile da gestire, che poteva essere risolta solo con la decisione di rimandare l’impegno a tempi migliori.

Il GP di Anaheim non è il solo a cadere sotto la scure delle sospensioni: saranno rimandati anche la tappa di coppa del mondo di sciabola femminile di Sint Niklaas (Belgio, 20-22 marzo), l’equivalente maschile in programma a Budapest nello stesso fine settimana, e la tappa di coppa del mondo di spada maschile di Buenos Aires, in programma sempre dal 20 al 22 marzo.

Anche i giovani devono fermarsi: i Campionati del Mondo Cadetti e Giovani 2020 di Salt Lake City non si svolgeranno come previsto dal 3 al 11 aprile. In questo caso, è possibile che l’evento venga del tutto annullato. La FIE sta lavorando con il comitato organizzatore per capire se ci sarà modo di recuperare in futuro.

Poiché molti di questi eventi erano qualificanti per i prossimi Giochi Olimpici, la FIE chiederà al Comitato Olimpico di Tokyo 2020 di prolungare oltre il 31 marzo il periodo utile per ottenere il pass olimpico.