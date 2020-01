Anche le donne del fioretto a Tokyo 2020! Fa festa il quartetto Di Francisca-Volpi-Errigo-Palumbo

Giornata da incorniciare per il fioretto azzurro. Nella stessa domenica in cui a Parigi, il quartetto azzurro ha chiuso al secondo posto la tappa di fioretto maschile di Parigi, ipotecando il lasciapassare per Tokyo 2020 anche le donne hanno ipotecato il pass per la rassegna olimpica. Alle azzurre bastavano una manciata di punti per staccare il pass e con il podio conquistato in Polonia l’Italia del fioretto femminile si è assicurata la possibilità di partecipare a Tokyo 2020.

A trionfare nella tappa polacca è stata la Nazionale della Russia, che ha superato in finale 45-42 la Francia. Le azzurre hanno dovuto affrontare nella sfida per il podio gli Stati Uniti, sconfitto col punteggio di 45-18. Il quartetto italiano è stato composto da Elisa Di Francisca, Alice Volpi, Arianna Errigo e Francesca Palumbo, che puntano senza mezzi termini al podio anche nell’evento a Cinque Cerchi.

Esordio morbido per l’Italia, che ha superato di slancio Taipei con il punteggio di 45-18. Decisamente più complicata la sfida dei quarti contro l’Ungheria, sconfitta 45-36. In semifinale gli emozionanti assalti con la Francia. Tra azzurre e transalpine è stato un testa a testa sino all’ultimo secondo, con le francesi che hanno avuto la meglio 42-41. Nella finale per il terzo posto, Di Francisca e compagne hanno battuto senza alcun problema gli Stati Uniti (45-18), a chiara testimonianza delle grandi qualità della Nazionale italiana.

Il cammino dell'Italia nella Coppa del Mondo a squadre di Katowice

Finale

Russia – Francia 45-42



Finale 3°-4° posto

ITALIA – Usa 45-18



Semifinali

Russia b. Usa 45-36

Francia b. ITALIA 42-41

Quarti

Russia b. Polonia 35-34

Usa b. Cina 45-39

Francia b. Giappone 45-39

ITALIA b. Ungheria 45-36

Tabellone delle 16

ITALIA b. Taipei 45-18

