Arianna Errigo è terza a Katowice: l'azzurra si arrende solo a Inna Deriglazova

Terzo posto per Arianna Errigo a Katowice (Polonia), dove si sta svolgendo la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di fioretto femminile. L’azzurra, dopo due prestazioni non all’altezza a Orléans (nella sciabola) ed Algeri, è riuscita ad esprimersi nuovamente al meglio in pedana, raggiungendo brillantemente la semifinale, dove è stata però sconfitta dalla russa Inna Deriglazova, che si è imposta con il punteggio di 15-10. La Campionessa Olimpica è andata poi a vincere la finale, battendo 13-9 la tedesca Leonie Ebert.

Errigo aveva aperto il proprio torneo travolgendo 15-3 la francese Rozene Castanie e poi 15-4 la russa Leyla Pirieva. Agli ottavi era poi arrivata la vittoria nel derby azzurro con Martina Batini per 15-12, mentre ai quarti era giunto un altro successo netto, 15-10 con la russa Larisa Korobeynikova. Si ferma, invece, ai piedi del podio Francesca Palumbo, sconfitta di misura (14-13) ai quarti dalla statunitense Lee Kiefer. La 24enne lucana in precedenza aveva superato nettamente tutte le sue avversarie: 15-5 la statunitense Nzingha Prescod e la russa Kristina Samsonova e poi 15-8 la francese Ysaora Thibus.

Stop agli ottavi per Elisa Di Francisca, vincitrice ad Algeri, eliminata 13-10 da Deriglazova. Ai sedicesimi si erano invece fermate la campionessa iridata Alice Volpi, superata 15-14 dalla giapponese Yuka Ueno, Erica Cipressa, sconfitta 15-11 dalla tunisina Ines Boubakri, Valentina De Costanzo, battuta 15-13 dalla cinese Huo Xingzin, e Beatrice Monaco, che si è arresa 15-14 a Deriglazova. Infine erano state eliminate al primo turno Camilla Mancini, 15-5 dalla russa Marta Martyanova, e Chiara Cini, 15-10 da Kiefer.

alessandro.farina@oasport.it