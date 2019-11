Bebe Vio diventa una Barbie: "È un modello per le bambine"

In occasione del suo 60° anniversario, Barbie ha deciso di celebrare a livello globale la più ampia scala di modelli femminili. Con il progetto 'Shero', l'obiettivo è quello di ispirare la futura generazione di donne. In Italia le celebrazioni sono iniziate a marzo scorso con la chef stellata Rosanna Marziale, per poi proseguire ad aprile con la cantautrice Elisa, a maggio con l'astrofisica Sandra Savaglio e a settembre con la stilista Alberta Ferretti. A chiusura dell’anno di celebrazioni è ora la volta di un personaggio che non ha bisogno di presentazioni: Bebe Vio. La 22enne schermitrice ha ricevuto una bambola in pezzo unico con le sue sembianze.

Grazie allo sport Bebe ha ricominciato a vivere dopo la malattia e per aiutare altri bambini che si trovano nella stessa situazione ha fondato con i genitori art4sport, un’associazione ONLUS che aiuta i bambini amputati ad integrarsi nella società attraverso lo sport. Insieme a Chitra, una piccola atleta di 8 anni che fa parte di questa associazione, Bebe sarà protagonista del nuovo video ispirazionale di Barbie.

Bebe Vio in azioneLaPresse

Passione e determinazione sono le parole d’ordine per questa piccola grande donna per la quale “lamentarsi non serve a niente, solo a perdere un sacco di tempo” e il suo consiglio per le bambine che vogliono seguire il suo esempio è molto semplice ma fondamentale: “Sorridi sempre, anche se non ne hai voglia. Quando sembra che tutto vada storto cerca di riderci sopra. Senza ironia e, soprattutto senza autoironia qualsiasi difficoltà diventa un peso enorme da sopportare. A riderci su, invece, si alleggerisce anche il momento più difficile.”