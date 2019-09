Bebe Vio monumentale: è Campionessa del Mondo per la terza volta!

Bebe Vio regala un’altra magia delle sue e si laurea Campionessa del Mondo per la terza volta in carriera. La schermitrice ha letteralmente dominato la rassegna iridata andata in scena a Cheongju (Corea del Sud) e si è messa al collo la medaglia d’oro nel fioretto femminile categoria B. Si tratta della terza apoteosi in carriera per la Campionessa Paralimpica di Rio 2016 che si era già imposta a Eger 2015 e Roma 2017.

La veneta non ha lasciato scampo alle avversarie rendendosi protagonista di un percorso da autentica fuoriclasse: tutto facile nella fase a gironi, agli ottavi di finale ha surclassato l’ungherese Gyongyi Dani per 15-3, ai quarti ha demolito la russa Viktoria Boykova per 15-4, successivamente ha liquidato l’altra rusa Ludmila Vasileva (15-8) e poi ha travolto la cinese Xiao Rong (15-5) nella finale. Si tratta del primo oro per l’Italia in questi Mondiali di scherma paralimpica, la 22enne ha fatto risuonare l’Inno di Mameli al Grand Plaza Hotel della città sudcoreana in una giornata caratterizzata anche dal bronzo di William Russo (spada maschile categoria C) e dal bronzo di Consuelo Nora (fioretto femminile categoria C).