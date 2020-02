Cancellate le prove di spada e di fioretto in Cina per l'allarme Coronavirus

Inutile negare che l’allarme sanitario del Coronavirus in Cina sia ormai prioritario nel viver quotidiano e riguardi sia la realtà del Paese asiatico che quella internazionale. In un quadro di emergenza globale, è chiaro che tutti stanno cercando di attivarsi per evitare che l’epidemia del virus possa estendersi ben oltre i territori cinesi. Per questo motivo, come riportato da un comunicato stampa della Federazione Italiana Scherma, la tappe di Coppa del Mondo a Chengdu (20-22 marzo) di spada femminile e le gare di fioretto maschile e femminile del Grand Prix FIE a Shanghai (15-17 maggio) sono state cancellate e vi saranno dei cambiamenti di sede. Nel primo caso sarà Tashkent (Uzbekistan) ad ospitare i match delle spadiste, mentre nel secondo è ancora da decidere il luogo preciso della competizione.

giandomenico.tiseo@oasport.it