Capolavoro Di Francisca: 5° oro europeo in carriera nel fioretto, bronzo ad Alice Volpi

Trionfo memorabile di Elisa Di Francisca agli Europei 2019 di scherma. A Dusseldorf la 36enne jesina realizza un'impresa straordinaria conquistando il quinto titolo individuale in carriera nel fioretto, nella stagione del ritorno in pedana dopo lo stop per la maternità. A distanza di 4 anni da Montreux 2015, la fuoriclasse azzurra torna sul gradino più alto del podio e lo fa battendo in finale l'atleta più in forma del momento, la russa Inna Deriglazova, travolta 15-8. Di Francisca dimostra così nuovamente la sua immensa classe centrando un risultato che la pone ulteriormente tra le più grandi della scherma italiana.

Di Francisca show, è la rivincita di Rio 2016

Alle Olimpiadi di Rio 2016 la jesina si era dovuta arrendere alla russa all'ultima stoccata, ma questa volta non c'è stata storia con un assalto dominato dalla nostra portacolori. Di Francisca mette a segno la prima stoccata, ma Deriglazova risponde subito. La jesina realizza poi 3 stoccate di fila e chiude la prima manche in vantaggio 4-1. Come già accaduto in semifinale, nella seconda Deriglazova reagisce, cambia ritmo e accorcia sul 6-7. Nel momento di massima tensione è ancora una volta Di Francisca a trovare i colpi migliori allungando nuovamente sul 10-6. La russa prova a rispondere, ma l'azzurra continua a trovare meglio il tempo e chiude avanti anche la seconda manche 12-7. La terza si apre con un punto di Deriglazova, ma l'azzurra firma altre tre stoccate perfette che valgono la vittoria. Il cammino di Elisa Di Francisca si era aperto con una fase a giorni impeccabile e senza sconfitte. L'azzurra era così approdata direttamente al secondo turno dove aveva sconfitto 15-4 l'israeliana Mary Dvorkin. Agli ottavi la jesina era poi riuscita ad avere la meglio in rimonta 15-12 contro la francese Solene Butruille mentre ai quarti aveva travolto 15-5 la tedesca Leonie Ebert. In semifinale Di Francisca si era infine imposta 15-13 sulla francese Ysaora Thibus, volando così verso questo magnifico titolo.

Alice Volpi sul gradino più basso del podio

Medaglia di bronzo per Alice Volpi, battuta 15-11 in semifinale proprio dalla russa Deriglazova che quest'anno si sta confermando la bestia nera dell'azzura avendola sconfitta in tutti i confronti diretti. Un assalto ricco di emozioni, con la prima stoccata azzurra e 3 della russa. Volpi trova le giuste misure e mette a segno sei stoccate consecutive, chiudendo la prima manche avanti 9-5. Nella seconda arriva però la reazione rabbiosa della russa che riesce a ribaltare il punteggio portandosi sull'11-10. La nostra portacolori pareggia, ma si arrabbia moltissimo con l'arbitro per una stoccata assegnata alla russa perdendo concentrazione e permettendo all'avversaria di piazzare i colpi decisivi per la vittoria.