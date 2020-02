Coppa del Mondo 2020: Elisa Di Francisca trionfa a Kazan, sul podio anche Alice Volpi

Kazan si tinge d’azzurro. Nella prova della Coppa del Mondo di fioretto femminile Elisa Di Francisca conquista la vittoria sulle pedane russe, battendo in una combattutissima finale la cinese Shi Yue per 9-8. E’ un podio che parla anche molto italiano, visto che al terzo posto ha chiuso Alice Volpi, sconfitta in semifinale proprio dalla compagna di squadra con il punteggio di 15-7.

Elisa Di Francisca si era qualificata per la zona medaglia dopo un netto 15-3 nei quarti di finale contro l’ungherese Aida Mohamed; mentre Alice Volpi aveva sofferto maggiormente, vincendo solamente all’ultima stoccata per 15-14 contro l’altra magiara Fanni Kreiss.

Un’ultima stoccata che ha aiutato Volpi anche nel derby dei sedicesimi di finale contro Camilla Mancini (sempre vittoria per 15-14). Un medesimo punteggio è anche quello della sconfitta di Valentina De Costanzo contro l’americana Nicole Ross. Sempre fuori ai sedicesimi Arianna Errigo, battuta per 15-13 dalla giapponese Rio Azuma, ed Elisa Vardaro, eliminata sul 15-11 dalla statunitnse Weintraub. Era riuscita a spingersi fino agli ottavi di finale, invece, Martina Batini, che ha perso 15-7 dalla russa Inna Deriglazova.