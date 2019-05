Coppa del Mondo Cali 2019: Mara Navarria è argento, bronzo per Marco Fichera

E fanno sei podi stagionali, con sei atleti diversi, in sette gare di Coppa del Mondo. Un gran bel bottino, per l‘Italia della spada maschile. Certo, manca ancora la vittoria, ma chissà, magari arriverà quando conterà di più. Dopo Vismara, Di Veroli, Enrico Garozzo, Santarelli e Cimini, tocca a Marco Fichera (che non assaporava questo gusto dal 2017) portare l’Italia maschile tra i magnifici tre classificati del GP FIE di Cali, in Colombia, lui che già a Bogotà nel 2017 aveva chiuso secondo. Evidentemente, gode di un feeling speciale con le prove sudamericane. Ma, come a livello femminile, stesso posto stessa gara, l’Italia non si ferma certo qui: Cimini e Vismara per la terza volta nell’annata centrano la finale a otto, piazzandosi rispettivamente sesto e settimo. Vince, facendo tripletta nel 2018-2019, il giapponese Kazujasu Minobe.

Mara Navarria seconda solo a Sun Yiwen

Lo si era detto in sede di presentazione: la Colombia, inserita da tre anni in calendario, porta bene all’Italia della spada. E puntualmente ecco arrivata la conferma anche nel 2019, con il terzo podio consecutivo per le azzurre nel paese del caffè, pur senza vittoria, che rimane ancora tabù da quelle parti. Ma le ragazze di Sandro Cuomo escono comunque alla grande dal terzo Gran Prix FIE della stagione, settima tappa di Coppa del Mondo 2018-2019, vinta dalla cinese Sun Yiwen: Mara Navarria si piazza infatti seconda (primo podio stagionale per la friulana di Carlino), cedendo con l’onore delle armi in finale, con Federica Isola (autrice di eliminazioni illustri, tra cui Fiamingo e Kang) sesta e Giulia Rizzi (idem, sconfitte Beljaljeva e Shemyakina) settima.