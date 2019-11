Coppa del Mondo di spada femminile, buona la prima per Ana Maria Popescu

La stagione 2019/2020 di spada femminile è ufficialmente partita con la prima tappa in calendario, quella in programma in Estonia, giunta tra l’altro alla cinquantesima edizione.

Come sappiamo sarà una stagione particolarmente intensa che culminerà con i Giochi Olimpici a Tokyo e i prossimi mesi saranno cruciali per ottenere la qualificazione olimpica. Insomma, le pressioni sono tante e ci si aspetta di certo di assistere ad una stagione ricca e interessante.

Partiamo dal risultato di Tallinn: a salire sul gradino più alto del podio è stata la rumena Ana Maria Popescu, fuoriclasse della spada a cui mancava da un po’ una vittoria in coppa del mondo. L’ultima risaliva infatti a quattro anni fa, anche se bisogna ricordare i due GP vinti nel 2017 e nel 2019 (rispettivamente a Doha e a Budapest). Insomma, un ritorno in gran stile per la numero 9 del mondo.

Molto combattuta la finale contro la russa Violetta Kolobova, vinta dalla rumena in rimonta per 15-13. Ancora più tirata la semifinale della Popescu contro la cinese Yiwen Sun, vinta per una sola stoccata di vantaggio, sempre in rimonta. Per entrambe le gare bisogna sottolineare la freddezza con cui la campionessa rumena è riuscita a ribaltare una situazione sfavorevole grazie a una solida determinazione dettata dall’esperienza. Sul terzo gradino del podio è salita anche un’altra atleta cinese, Zhu Mingye.

In casa azzurra, buona prestazione di Nicole Foietta che è riuscita ad arrivare ai quarti di finale battendo tra le altre la tunisina Sarra Besbes. Ai quarti è stata poi proprio la Popescu a fermare la corsa dell’azzurra, battendola per 15 a 5. Tra le altre azzurre in gara, Roberta Marzani si è classificata 25° mentre le più quotate Rossella Fiamingo e Mara Navarria si sono classificate rispettivamente 48° e 34°.