Coppa del Mondo, Heidenheim: Italia terza nella gara a squadre, vince la Russia

L’Italia sale sul terzo gradino del podio nella gara a squadre di Heidenheim (Germania), valida per la Coppa del Mondo di spada maschile. Il quartetto formato da Marco Fichera, Andrea Santarelli, Gabriele Cimini e Valerio Cuomo, dopo essere stato sconfitto in semifinale dalla Russia all’ultima stoccata (45-44), ha vinto nettamente la finale 3°-4° posto con la Polonia, imponendosi con il punteggio di 45-31.

Il cammino degli azzurri si era aperto con la vittoria per 39-34 con il Belgio, poi era arrivato il successo per 45-36 con i padroni di casa della Germania e ai quarti quello per 45-27 con Israele. L’Italia si conferma così sul podio dopo il secondo posto di Berna. La vittoria è andata alla Russia, che ha sconfitto in finale 35-30 l’Ungheria, bissando così il successo ottenuto in Svizzera.

Video - Di Francisca: "A Tokyo 2020 darò l'addio alla scherma, la vittoria in Coppa del Mondo mi ha sorpreso 00:37

Alessandro Farina