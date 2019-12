Coppa del Mondo, l’Italia domina nel fioretto

Questo sarà ricordato come un fine settimana d’oro per il fioretto italiano! Non uno ma ben due trionfi individuali in Coppa del Mondo, con altre due medaglie sempre al collo degli azzurri.

Ma andiamo con ordine: nella mattinata italiana di sabato è arrivata la notizia che Alessio Foconi ha centrato il trionfo nella tappa di Tokyo. L’azzurro ha battuto in finale il francese Maxime Pauty, dopo aver vinto in semifinale contro il compagno di squadra Daniele Garozzo (tra l’altro con una rimonta incredibile).

Ma se la semifinale tra i due azzurri è stata combattuta, non si può dire altrettanto della finale, ampiamente dominata contro il francese. Pauty non ha potuto molto contro Foconi e alla fine il punteggio segnava 15-5 per l’italiano. Sul terzo gradino del podio con Garozzo è salito il russo Alexei Cheremisinov. Nella prova a squadre sono impegnati oltre a Foconi e Garozzo anche Giorgio Avola e Andrea Cassarà.

Simile l’epilogo della prova femminile a Saint Maur, in Francia. In finale sono arrivate Martina Batini e Alice Volpi e proprio quest’ultima ha battuto la compagna di squadra per andare a vincere l’oro. Niente da fare invece per Arianna Errigo, fuori dalla competizione ai quarti battuta da Lee Kiefer, poi terza. La finale azzurra ha visto Alice Volpi portare a segno più stoccate, per chiudere poi 10-15. Sul terzo gradino del podio è salita anche la russa Inna Deriglazova, che in semifinale si è arresa per una stoccata a un’eccellente Martina Batini. Nella prova a squadre non dovrebbe essere presente la Batini, mentre ci sarà la Volpi insieme a Elisa Di Francisca, Arianna Errigo e Francesca Palumbo.

Nel fine settimana scendono in pedana anche le donne della sciabola con la tappa americana di Salt Lake City; Irene Vecchi, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Sofia Ciaraglia saranno impegnate anche nella prova a squadre.