Coppa del Mondo San Pietroburgo: Cassarà batte in finale Foconi: doppietta azzurra!

L’Italia è ancora grande protagonista nella Coppa del Mondo di fioretto maschile. Nella tappa di San Pietroburgo (Russia) arriva infatti una splendida doppietta azzurra con Andrea Cassarà che batte in finale Alessio Foconi con il punteggio di 15-13. L’atleta bresciano torna così finalmente sul gradino più alto del podio nel massimo circuito, interrompendo un digiuno che durava dalla tappa di Bonn del febbraio 2015. A 35 anni Cassarà ritrova così il grande acuto, riuscendo a battere il campione iridato in carica, che dal canto suo si conferma nuovamente ai vertici, centrando il quinto podio su sette gare stagionali.

Il cammino di Cassarà si è aperto e chiuso con un derby azzurro visto che nel primo turno aveva superato 15-9 Lorenzo Nista. Il fiorettista dei Carabinieri ha poi sconfitto 15-13 il ceco Alexander Choupenitch, con lo stesso punteggio lo statunitense Alexander Massialas e 15-12 il sudcoreano Ha Taegyu. In semifinale Cassarà ha poi dimostrato la propria forza travolgendo 15-4 il tedesco Benjamin Kleibrink e proiettandosi così verso la 28ma vittoria in Coppa del Mondo. Foconi aveva iniziato invece con qualche difficoltà, riuscendo a battere solo all’ultima stoccata (15-14) lo statunitense Philip Shin. Poi ha fatto valere però le sue qualità, superando in successione il francese Jeremy Cadot per 15-11, il sudcoreano Lee Kwanghyun per 15-5, l’ucraino Klod Yunes per 15-8 e in semifinale il francese Erwan Le Pechoux per 15-12.

Per quanto riguarda gli altri italiani, si ferma agli ottavi il cammino di Giorgio Avola e Daniele Garozzo, sconfitti rispettivamente 15-13 dal russo Alexey Cheremisinov e 15-5 da Le Pechoux. Stop ai sedicesimi per Edoardo Luperi, battuto 15-13 dal tedesco Benjamin Kleibrink, mentre al primo turno erano stati eliminati Valerio Aspromonte e Guillaume Bianchi, fermati rispettivamente 15-5 dal russo Grigoriy Semenyuk e 15-13 dal tedesco Andre Sanita.

Cipressa terza

Erica Cipressa chiude al terzo posto la tappa di Tauber della Coppa del Mondo di fioretto femminile. Sulle padane tedesche la giovane azzurra si è resa protagonista di un’ottima gara, ma in semifinale si è dovuta arrendere alla russa Inna Deriglazova, che si è imposta 15-11 al termine di un assalto molto equilibrato per due terzi. La campionessa olimpica in caria ha poi battuto in finale la connazionale Anastasia Ivanova per 13-7, ottenendo così la terza vittoria consecutiva, mentre il podio è stato completato dalla francese Ysaora Thibus. Per la 23enne veneta questo risultato vale comunque tanto, visto che si tratta del secondo podio in carriera nel circuito, dopo il secondo posto ottenuto ad Algeri nel febbraio del 2018.

Il cammino di Cipressa si era aperto ieri con le fasi di qualificazioni, mentre oggi ha esordito vincendo il derby azzurro con Martina Favaretto per 15-14. L’atleta delle Fiamme Oro ha poi sconfitto 15-9 la tedesca Leonie Ebert e 15-7 l’ungherese Fanny Kreiss. Ai quarti di finale Cipressa si è trovata di fronte un’altra compagna di squadra, Arianna Errigo, che è riuscita a superare brillantemente per 15-10, garantendosi così un posto sul podio. Dal canto suo l’atleta di Muggiò, tornata a concentrarsi almeno per il momento solo sulla pedana, chiude con un positivo quinto posto in classifica. Errigo in precedenza aveva superato 15-3 l’atleta di Hong Kong Sophia Wu, poi 15-14 l’israeliana Nicole Pustilnik e 15-7 la colombiana Saskia Loretta Van Erven Garcia.

Per quanto riguarda le altre azzurre in gara, vengono eliminate agli ottavi Elisa Di Francisca e Martina Batini, sconfitte rispettivamente 15-9 dalla cinese Chen Qingyuan e 15-13 dalla francese Ysaora Thibus. Camilla Mancini si era fermata ai sedicesimi, superata 15-8 dalla russa Adelina Zagidullina, mentre al primo turno erano uscite di scena Alice Volpi, battuta 15-13 dalla romena Malina Calugareanu, Beatrice Monaco, sconfitta 15-9 dalla francese Constance Catarzi, Martina Sinigalia fermata 12-11 dalla transalpina Anita Blaze, e Francesca Palumbo, che aveva perso 15-8 il derby con Batini.