Coppa del mondo under 20: fioretto a Sofia e sciabola a Varsavia

Un fine settimana ricco di impegni di coppa del mondo per i giovani schermitori under 20: a Varsavia sono scesi in pedana gli atleti della sciabola, mentre a Sofia sono state impegnate le fiorettiste.

Iniziamo con i risultati di Varsavia, dove tre azzurrini sono riusciti a salire sul podio. Il miglior risultato è stato quello di Matteo Neri che è arrivato secondo. In finale, si è trovato davanti il francese Sebastien Patrice che gli ha impedito di vincere la medaglia più preziosa, battendolo per 15 a 12. In semifinale Patrice aveva eliminato un altro azzurro, Michele Gallo, per 15 a 13. Neri, invece, in semifinale si era trovato davanti il francese Elliot Bibi ed era riuscito a batterlo con una sola stoccata di vantaggio.

Tra le ragazze, la vittoria è andata alla russa Mariya Zinyukhina, che in finale ha avuto la meglio sulla bulgara Yoana Ilieva, chiudendo l’incontro con un netto 15 a 10. In semifinale, la bulgara si era resa protagonista dell’eliminazione dell’azzurra Beatrice Dalla Vecchia, avvenuta per 15 a 13. Nell’altra semifinale la Zinyukhina aveva superato la tedesca Lisa Gette con una sola stoccata di vantaggio.

Nessun exploit azzurro invece a Sofia, con un podio per tre quarti statunitense. Nella finale tra Sylvie Binder e May Tieu, dominio quasi assoluto della Binder, che ha lasciato la compagnia di squadra ad appena 6 stoccate centrate. Anche in semifinale la Binder ha battuto una compagna di squadra, Delphine Devore, in questo caso per 15 a 10. Nell’altra semifinale, la Tieu ha battuto per 15 a 10 la coreana Oh Seol. La prima delle azzurre è stata Margherita Lorenzi, arrivata al 10° posto.