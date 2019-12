Foconi, Garozzo, Cassarà e Avola terzi in Coppa del Mondo: la Francia batte gli USA in finale

La tappa di Tokyo di Coppa del Mondo di scherma dedicata al fioretto maschile si è conclusa con il terzo podio per l’Italia. Dopo la vittoria di ieri di Alessio Foconi con tanto di terzo posto per Daniele Garozzo, nella gara a squadre gli azzurri sono riusciti a salire sul gradino più basso del podio.

Il quartetto italiano, guidato dal CT Andrea Cipressa e composto da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola ha superato senza problemi nei 16esima la Spagna con il risultato di 45-21. Nei quarti gli azzurri si sono sbarazzati di Hong Kong (45-35).

In semifinale l’Italia si è dovuta arrendere alla Francia che ha messo in pedana una prestazione monstre, il 45-27 non mostra l’equilibrio che c’è tra i due quartetti. Nella finale per il terzo posto gli azzurri hanno superato la Russia con il punteggio di 45-38. Dopo un avvio decisamente complicato l’Italia è tornato in gara con la rimonta di Foconi, completata dall’assalto di Cassarà. A chiudere il lavoro ci ha pensato Garozzo.

In finale i transalpini hanno trovato gli USA capaci di superare la Russia nel turno precedente. La vittoria della prova a squadre della Coppa del Mondo a Tokyo è andata alla Francia che ha battuto il quartetto a stelle e strisce per 45-39.

I risultati

Finale

Francia – Usa 45-39

Finale 3°-4° posto

ITALIA – Russia 45-38

Semifinali

Usa b. Russia 45-34

Francia b. ITALIA 45-27

Quarti

Usa b. Cina 45-22

Russia b. Corea del Sud 45-32

ITALIA b. Hong Kong 45-35

Francia b. Giappone 45-29

Tabellone dei 16

ITALIA b. Spagna 45-21

