Doppietta Italia in Coppa del Mondo di fioretto: a Saint Maur vince Alice Volpi sulla Batini

Dopo la vittoria di Alessio Foconi a Tokyo, arriva una fantastica doppietta azzurra nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile a Saint Maur. A salire sui primi due gradini del podio sono state Alice Volpi e Martina Batini, con la prima che ha sconfitto la connazionale con il punteggio di 15-10 in finale.

Un cammino eccezionale quello delle due azzurre che, soprattutto in semifinale, si sono rese protagoniste di due bellissime vittorie. La Volpi ha battuto l’americana Lee Kiefer per 15-13, mentre Batini ha sconfitto all’ultima stoccata in un assalto emozionante la russa Inna Deriglazova con il punteggio di 15-14. Ad un passo podio, invece, si è fermata Arianna Errigo. La lombarda, vincitrice a Il Cairo, è stata sconfitta nei quarti di finale per 15-11 da Lee Kiefer. Eliminata agli ottavi Elisa Di Francisca, che si è arresa con il punteggio di 15-11 alla russa Adelina Zagidullina.

Fatali i sedicesimi di finale per Francesca Palumbo (15-12 con la cinese Wu), Beatrice Monaco (15-10 con la francese Blaze) e Valentina De Costanzo (15-6 con l’americana Sabrina Massialas). Subito fuori al primo assalto di giornata, invece, Elisa Vardaro, sconfitta sempre per 15-6 da Massialas.