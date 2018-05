Doppio podio nelle gare a squadre: fiorettisti secondi a San Pietroburgo, spadiste terze a Dubai

Arriva un doppio podio per l’Italia nelle gare a squadre della Coppa del Mondo di scherma, con il secondo posto nel fioretto maschile a San Pietroburgo e il terzo nella spada femminile a Dubai.

Partiamo dai fiorettisti con il quartetto azzurro composto da Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Andrea Cassarà e Giorgio Avola che si arrende solamente in finale agli Stati Uniti, che vanno così a completare il domino assoluto in questa stagione. Gli azzurri sono sconfitti nettamente per 45-25, ma ottengono comunque un ottimo secondo posto, che rappresenta il terzo podio stagionale, dopo il secondo posto di Parigi e il terzo del Cairo. L’Italia aveva superato in precedenza il Brasile per 45-34, la Cina per 45-25 e poi in semifinale la Francia per 45-31.

Passiamo quindi alla spada, con il quartetto formato da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio che ha sconfitto la Francia con il punteggio di 45-35 nella finale per il terzo posto, centrando così il terzo podio stagionale, dopo i secondi posti di Tallin e Barcellona. L’Italia aveva aperto il proprio torneo agli ottavi con la netta vittoria per 45-20 con l’Ungheria, poi ai quarti aveva superato 45-37 la Corea del Sud. In semifinale le azzurre sono state però sconfitte dalla Russia in un assalto molto tattico, con le avversarie che hanno primeggiato per 29-22. Anche qui esultano invece gli Stati Uniti che battono in finale la Russia per 29-28.

Video - Di Francisca: “La maternità mi ha dato stimoli in più: vedere mio figlio agli allenamenti mi gasa" 00:55

Alessandro Farina