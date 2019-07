Dream Team in finale mondiale: sfida alla Russia per l’oro LIVE su Eurosport 1 alle 18!

L’Italia si potrà finalmente giocare l’oro ai Mondiali 2019 di scherma e non poteva che essere il Dream Team a raggiungere la prima finale. Sulle pedane di Budapest (Ungheria) il quartetto azzurro del fioretto formato da Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Alice Volpi e Francesca Palumbo vola all’atto conclusivo di questa rassegna iridata grazie alla vittoria in semifinale per 45-37 contro la Francia (Anita Blaze, Solene Butruille, Pauline Ranvier e Ysaora Thibus), squadra numero uno del ranking.

Un assalto guidato sempre dalle nostre portacolori, che si sono dimostrate superiori alle avversarie. Subito una grande partenza con il 5-1 di Di Francisca contro Ranvier. Questo gap è aumentato ulteriormente nel terzo assalto, con il 5-3 di Volpi contro Blaze che ha portato l’Italia così sul 15-9. Nel secondo giro le francesi hanno reagito, riuscendo anche momentaneamente a pareggiare, ma poi Volpi ha allungato nuovamente sul 30-26. Negli ultimi tre assalti le azzurre sono tornare a dominare in pedana, centrando così agevolmente la vittoria. Alle 18.00 le azzurre sfideranno la Russia per il titolo. Le campionesse europee hanno battuto in semifinale le ormai campionesse uscenti degli Stati Uniti per 45-36.

alessandro.farina@oasport.it