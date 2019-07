È il giorno del Dream Team, chance di medaglia anche per gli spadisti

Oggi l’Italia potrà conquistare finalmente l’oro ai Mondiali 2019 di scherma a Budapest (Ungheria)? L’ottava giornata di gare vedrà infatti salire in pedana il Dream Team del fioretto femminile, che partirà tra le squadre favorite. Il quartetto azzurro sarà formato da Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, entrambe bronzo nell’individuale, Alice Volpi, che invece è in cerca di riscatto, e Francesca Palumbo. Le nostre portacolori ieri hanno battuto nettamente prima la Romania per 43-20 e poi l’Ucraina per 45-25. Oggi il loro cammino ripartirà dai quarti, dove affronteranno il Giappone. In caso di vittoria ci potrà poi essere una grande sfida in semifinale con la Francia.

Avranno buone possibilità di ottenere una medaglia anche gli spadisti. Il quartetto formato da Andrea Santarelli, bronzo individuale, e da Marco Fichera, Enrico Garozzo e Gabriele Cimini ha dato segnali positivi ieri, travolgendo prima l’Uzbekistan per 45-30 e poi superando 39-31 la Germania. Il quarto di finale odierno contro l’Ucraina sembra alla portata, mentre poi l’eventuale semifinale contro la Russia sarebbe ben più complicata. Si potrà comunque ambire almeno al terzo gradino del podio.

Inizieranno poi anche le ultime due gare del programma: sciabola femminile e fioretto maschile, con lo svolgimento dei primi due turni. Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Sofia Ciaraglia esordiranno contro il Vietnam e affronterebbero poi una tra Kazakistan e Hong Kong. Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Giorgio Avola sfideranno la vincente di Messico-Venezuela e poi eventualmente agli ottavi una tra Danimarca e Australia.

