Elisa Di Francisca: “Continuare? Sono indecisa tra l'avere un secondo figlio e l'aspettare i Giochi"

Elisa Di Francisca aveva ben chiaro davanti a sé l’obiettivo delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Lei, fuoriclasse del fioretto femminile (2 ori e 1 argento olimpici; 7 ori, 5 argenti e 3 bronzi mondiali), puntava decisamente a far bene in Giappone in quella che sarebbe stata verosimilmente la sua “ultima recita”. Il Covid-19, purtroppo, le ha rovinato i piani e, diciamolo, l’ha fatto un po’ con tutti. La pandemia globale, che sta affliggendo la collettività internazionale in queste ultime settimane, continua ad accrescere i suoi effetti tra contagiati e vittime. Ecco che la decisione di rinviare i Giochi di ieri era inevitabile.

" Continuare fino ai Giochi 2021? Ci devo pensare, sono indecisa tra l’avere il secondo figlio e aspettare i Giochi. Sarebbe bello fare un’altra Olimpiade, mi dispiace lasciare così ma un anno è lungo. "

La campionessa azzurra, intervistata da Sky Sport, ha aggiunto:

" Da domani mangio e non faccio più niente. Sul da farsi ci penso. La decisione di rinviare le Olimpiadi è sacrosanta, però per noi mamme è difficile, sono continui sacrifici. Però resistiamo. "

A questo punto si dovranno attendere le sue decisioni ed è chiaro che, con la sua assenza, la Nazionale di scherma perderebbe un tassello importante per quel che sarà a questo punto l’anno prossimo in Giappone.

