Erica Cipressa conquista il primo oro azzurro alle Universiadi di Napoli: bronzo a Mancini

La scherma azzurra non tradisce mai e regala all’Italia la prima medaglia d’oro alle Universiadi 2019 di Napoli. A far risuonare l’inno è stata una straordinaria Erica Cipressa, che ha conquistato la vittoria nella prova di fioretto femminile. Sul podio oltre alla veneta delle Fiamme Oro, è salita anche Camilla Mancini che ha conquistato la medaglia di bronzo.

Un cammino eccezionale quello della Cipressa, che ha prima superato in semifinale la romena Calugareanu per 15-10 e poi ha dominato con la francese Patru con il punteggio di 15-3. La transalpina aveva eliminato in precedenza in semifinale Camilla Mancini per 15-13, togliendo dunque la possibilità di una meravigliosa doppietta. La romena ha cancellato invece un clamoroso tris azzurro, visto che Martina Sinigalia si è fermata ad un passo dal podio, battuta nei quarti da Calugareanu per 15-11.

Scendevano in pedana anche gli spadisti azzurri, Lorenzo Buzzi, Valerio Cuomo e Federico Vismara. Gli ultimi due hanno sfiorato la medaglia, venendo eliminati ai quarti di finale: il napoletano è stato sconfitto dal polacco Kolanczyk per 15-12, mentre l’emiliano si è arreso all’ultima stoccata al russo Gusev per 15-14. Stop, invece, agli ottavi di finale per Buzzi, eliminato dall’ucraino Stankevych per 15-13.