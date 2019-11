Errigo trionfa al Cairo in Coppa del Mondo! Anche Di Francisca (3°) sul podio nel fioretto

Il Cairo (Egitto) si tinge d’azzurro per la Coppa del Mondo di scherma. La pedana egiziana è territorio di conquista per le ragazze del fioretto femminile che, come si suol dire, suonano la campana. E’ Arianna Errigo che, da attrice consumata, domina la scena sul palcoscenico dei Faraoni e si aggiudica nettamente la finale contro la cinese Shi Yue.

15-6 lo score finale dell’atto conclusivo di una Errigo che si è espressa su livelli eccellenti in questa tappa di CdM. Da sottolineare il successo (15-14) all’ultima stoccata contro la francese Ysaora Thibus in semifinale, mentre nei quarti di finale l’atleta lombarda si era imposta nel derby tricolore contro Martina Batini (15-11), senza dimenticare anche la vittoria contro la nipponica Yuka Ueno all’ultimo respiro. Fioretto che può sorridere anche per il terzo posto ottenuto da Elisa Di Francisca. La nostra portacolori, dopo aver sconfitto nell’ordine la statunitense Iman Blow (15-6), la cinese Qingyuan Chen (15-14) e l’altra americana Lee Kiefer, si è dovuta arrendere alla citata Shi Yue (15-11). Un buon piazzamento per lei, da condividere con la transalpina Thibus ,che promette bene in vista di quel che sarà.

Per quanto concerne le altre azzurre, la menzionata Batini ha concluso ottava, Francesca Palumbo 17esima, Beatrice Monaco 25esima, Martina Sinigalia 27esima, Alice Volpi 33esima, Martina Faveretto 41esima, Erica Cipressa 42esima, Elisa Verdato 49esima e Camilla Mancini 64esima.

