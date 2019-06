Italia di bronzo: le fiorettiste azzurre battono la Germania

Altra medaglia per l'Italia agli Europei di scherma di Düsseldorf. Merito della squadra del fioretto femminile che si prende la medaglia di bronzo dopo aver perso in semifinale contro la Russia. Le azzurre (Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Alice Volpi e Francesca Palumbo) hanno sconfitto la Germania per 45-36, riuscendo a salire sul podio della rassegna continentale.

Il CT Andrea Cipressa non ha potuto utilizzare Alice Volpi per un problema al dito, schierando dunque Francesca Palumbo, che ha sofferto moltissimo contro le tedesche. Italia subito avanti per 10-3, il 6-1 subito da Palumbo contro Ebert ha rimesso in gioco la Germania. Ancora Errigo e Di Francisca hanno costruito un nuovo parziale, ma nuovamente Palumbo è andata in crisi (8-3 contro Sauer). Ci hanno comunque pensato le veterane a non lasciare spazio alle tedesche, regalando così il bronzo all’Italia. La finale per l’oro sarà tra la Francia e la Russia.