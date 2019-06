Europei di Dusseldorf, Italia di bronzo nel fioretto femminile a squadre

Alla fine è arrivato il bronzo dal fioretto femminile a squadre agli Europei di scherma in corso a Dusseldorf. Le azzurre sono riuscite ad avere la meglio sulle padrone di casa, in una finalina che le ha viste protagoniste, mai davvero impensierite dalle avversarie. Solo la Palumbo ha sofferto, soprattutto contro Anne Sauer. Ma le ottime prove della Di Francisca e dell’Errigo hanno riportato l’Italia davanti, fino al 45-36 finale.

Ben diversa la semifinale dell’Italia contro la Russia, un grande classico che in questa occasione si è concluso con la vittoria di Deriglazova e compagne. Vittoria nettissima, tra l’altro, con l’Italia che ha subito forse una delle sue peggiori sconfitte: ad un certo punto le azzurre si sono ritrovate sotto di 14 punti. Alla fine, la semifinale si è chiusa 45 a 32 per la Russia: una bella rivincita per la Deriglazova, che due giorni fa era stata sconfitta da Elisa Di Francisca nella finale individuale.

Nella finale per l’oro, la Russia ha poi avuto la meglio sulla Francia, arrivata all’ultimo atto dopo aver dominato la Germania. Thibus e compagne hanno tenuto testa alle russe, arrivando anche a passare in vantaggio nelle prime frazioni di gara, poi non riuscire più a contenere la loro rimonta; la gara è finita 45-32, con le russe che hanno riconquistato il titolo perso lo scorso anno a Novi Sad contro l’Italia.

Nella stessa giornata si sono affrontati anche gli uomini della spada a squadre: nella finale tra Russia e Danimarca a vincere sono stati i russi, in una finale molto equilibrata. Il bronzo è andato all’Ungheria, vittoriosa sull’Estonia per 36-25. Per gli azzurri è arrivato il 5° posto: Marco Fichera, Gabriele Cimini, Enrico Garozzo e Andrea Santarelli si sono dovuti arrendere alla Svizzera per 26-25.