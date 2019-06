Europei di Dusseldorf, la giornata di Freilich e Di Francisca

Anche il secondo giorno degli Europei di Dusseldorf ha regalato all’Italia una nuova medaglia d’oro. Si tratta di quella conquistata da Elisa Di Francisca nel fioretto femminile, che in finale si è trovata contro la russa Inna Deriglazova.

Stessa finale dei Giochi Olimpici di Rio de Janeiro dunque, ma con un epilogo diverso: questa volta è l’azzurra a mettersi al collo la medaglia più preziosa. In vantaggio fin dalle prime stoccate, Elisa Di Francisca ha nettamente dominato la Campionessa Olimpica in carica, andando a chiudere l’incontro 15-8. In semifinale, la Deriglazova aveva sconfitto un’altra atleta italiana, Alice Volpi, che nulla ha potuto contro il recupero prodigioso della russa. In svantaggio, Inna Deriglazova è riuscita a ribaltare la situazione, battendo la Volpi per 15-11. Elisa Di Francisca, in semifinale aveva dovuto faticare contro la francese Ysaora Thibus, che si è dimostrata un osso duro da battere anche per la Vice Campionessa Olimpica. Alla fine comunque, Elisa Di Francisca è riuscita a conquistare la finale, battendo la transalpina 15-13.

Diverso l’epilogo per la spada maschile, dove Andrea Santarelli si è arreso in finale all’israeliano Yuval Shalom Freilich. Un argento un po’ amaro per l’azzurro, che sulla carta era più quotato dell’israeliano, 40° nel ranking internazionale. Comunque Freilich si è dimostrato più reattivo ed è riuscito a conquistare meritatamente uno storico oro per il suo paese, chiudendo l’incontro 15-9. Santarelli era stato artefice dell’eliminazione in semifinale di un altro azzurro, Enrico Garozzo, battuto per 15-12. Con lui, sul terzo gradino del podio è salito anche il ceco Jiri Beran, bronzo europeo a 37 anni.

Nell’ultimo appuntamento con le gare individuali saliranno sulle pedane di Dusseldorf le donne della spada e gli uomini della sciabola.