Europei di scherma: gli spadisti si fermano ai quarti, azzurri battuti dall’Ungheria

Si ferma ai quarti di finale il cammino degli azzurri nella gara a squadre della spada maschile agli Europei 2019 di scherma. Sulle pedane di Düsseldorf (Germania) arriva un risultato deludente per il quartetto formato da Andrea Santarelli, Enrico Garozzo, che erano stati capaci di conquistare rispettivamente l’argento e il bronzo nell’individuale, Marco Fichera e Gabriele Cimini, che nella scorsa edizione aveva ottenuto il bronzo, mentre ora non potrà giocarsi le medaglie.

L’Italia è sconfitta dall’Ungheria con il punteggio di 33-28. Un assalto molto tattico nella prima parte, come dimostrano anche le diverse passività inflitte dall’arbitro. Nessuna delle due squadre riesce a fare la differenza e dopo il primo giro il punteggio è in parità sul 6-6. L’inerzia dell’assalto non cambia, con l’equilibrio che regna sovrano e il punteggio è sul 15-14 a favore dell’Ungheria dopo il secondo giro. Santarelli perde poi il suo parziale 5-2 contro Siklosi e gli ungheresi si portano così a +4. Un passivo decisivo, visto che poi Garozzo e Fichera non riusciranno più a chiudere il gap.

Gli azzurri si dovranno quindi accontentare di lottare per il quinto posto nel tabellone dei piazzamenti. Il primo assalto sarà contro i padroni di casa della Germania. Per il nostro quartetto sarà comunque importante riuscire ad imporsi, in modo da poter limitare i danni in ottica della qualificazione olimpica a Tokyo 2020, in cui sarà fondamentale il ranking a squadre.

Video - Alessio Foconi oro europeo! La stoccata decisiva nella finale tutta italiana con Garozzo 01:19

Alessandro Farina