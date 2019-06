Europei, doppietta Italia nella spada maschile: Santarelli argento, Enrico Garozzo di bronzo

L'Italia rimanda ancora la vittoria nella prova individuale di spada maschile agli Europei. L'oro manca alla squadra azzurra dal 1981 (Angelo Mazzoni a Foggia) e purtroppo a Dusseldorf Andrea Santarelli lo sfiora solamente. Il nativo di Foligno conquista l'argento dopo aver perso la finale per 15-9 contro l'israeliano Yuval Shalom Freilich, che regala al suo Paese uno storico primo titolo. Grande equilibrio alla prima pausa (3-3). Freilich riesce a costruire un primo allungo, portandosi sul +3 (8-3). L'israeliano sfrutta due colpi doppi e si avvicina alla chiusura. Santarelli prova a ricucire, ma il rivale conserva il vantaggio, chiudendo poi agevolmente per 15-9.

Prima medaglia europea in carriera per Enrico Garozzo

Un cammino comunque ottimo per lo spadista umbro. Dopo una fase a gironi chiusa con tre vittorie e tre sconfitte, il rappresentante delle Fiamme Oro aveva iniziato gli assalti a eliminazione diretta con due nette vittorie sui portoghesi Max Rod e Pedro Arede (entrambe per 15-4). Negli ottavi il successo con il lussemburghese Flavio Giannotte per 15-11 e poi nei quarti un'altra ottima prestazione contro l'ungherese Tibor Andrasfi per 15-9. In semifinale, poi, Santarelli ha superato il connazionale Enrico Garozzo in un bel derby azzurro, chiuso in favore dell'umbro con il punteggio di 15-12. Per il siciliano c'è comunque la conquista del bronzo, che è la sua prima medaglia europea individuale della carriera.