Foconi e Deriglazova vincono il Grand Prix di Shanghai

Anche per il fioretto si chiude la stagione 2018/2019 dei Grand Prix. Ora breve pausa per ricaricare le batterie e poi via, verso i campionati continentali e i mondiali, quest’anno in programma a Budapest dal 15 al 23 luglio. Con il Grand Prix di Shanghai, poi, i fiorettisti hanno avuto anche l’occasione di guadagnare importanti punti per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

In campo maschile, l’Italia ha potuto gioire per la vittoria all’ultima stoccata di Alessio Foconi. Il numero uno del mondo è riuscito a portare a casa la vittoria battendo in finale il giovane statunitense Nick Itkin, classe 1999. Per Foconi questa è la seconda vittoria in un Grand Prix, dopo quella ottenuta a Torino nel 2016. Campione del mondo in carica, Foconi si presenterà sia agli europei che ai mondiali di Budapest tra i favoriti. Sul terzo gradino del podio sono saliti il russo Timur Safin e Chun Yin Ryan Choi, di Hong Kong.

Diverso l’epilogo della finale femminile, con la numero uno del ranking mondiale, l’azzurra Alice Volpi, che si è dovuta arrendere ai colpi inarrestabili della russa Inna Deriglazova. La campionessa olimpica in carica ha dominato la finale, battendo l’azzurra per 15 a 10 e vincendo così il suo sesto Grand Prix in carriera, il secondo quest’anno dopo la vittoria in marzo ad Anaheim.

La Deriglazova ha già vinto i mondiali nel 2015 e nel 2017 e pare quest’anno lanciata per un terzo titolo. D’altro canto, la campionessa del mondo in carica è proprio Alice Volpi…insomma, Budapest dovrebbe riservare uno spettacolo decisamente entusiasmante. Buona anche la prestazione di Arianna Errigo che ha vinto il bronzo, eliminata in semifinale proprio dalla Deriglazova. Insieme all’azzurra, sul terzo gradino del podio è salita anche la statunitense Lee Kiefer, attualmente 4° nel ranking mondiale.