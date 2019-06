Foconi e Kharlan d’oro a Dusseldorf

A Dusseldorf, in Germania, sono iniziati i Campionati Europei 2019, che incoroneranno re e regine d’Europa nelle tre armi, per le categorie individuali e a squadre. La prima giornata di gara ha visto impegnati gli atleti nelle prime prove individuali, ovvero quelle di sciabola femminile e di fioretto maschile.

Grande festa azzurra grazie agli uomini del fioretto: Alessio Foconi e Daniele Garozzo sono stati protagonisti di una finale tutta italiana. In semifinale, Foconi aveva sconfitto il russo Alexey Cheremisinov per 15-11, mentre Garozzo aveva regolato il francese Enzo Lefort per 15-8. Uno scontro tra titani quello tra Foconi e Garozzo, Campione del Mondo in carica il primo e Campione Olimpico il secondo. Comunque, sin dalle prime stoccate è stato chiaro che Foconi era più in forma del compagno di squadra. Portatosi subito in vantaggio, ha chiuso la prima parte di gara 9-2 per poi andare a prendersi la vittoria con un netto 15-4.

Nella sciabola femminile c’era grande attesa per il consueto duello Kharlan – Velikaya, le due campionesse dell’est che hanno dominato la categoria negli ultimi anni. Chi attendeva lo scontro diretto è rimasto, purtroppo, a bocca asciutta.

A dare del filo da torcere all’ucraina in finale è stata la francese Manon Brunet, che poi si è dovuta arrendere: ha vinto Olga Kharlan, con il punteggio di 15-12, conquistando così il suo sesto oro europeo e superando la sua eterna rivale, che di ori ne ha vinti cinque. Sofya Velikaya, comunque, è salita sul podio continentale, anche se si è dovuta accontentare del bronzo. Per lei è arrivata una (forse inaspettata) sconfitta per mano dalla francese, che l’ha battuta 15-11. Sul terzo gradino del podio è salita anche l’ungherese Anna Marton, battuta in semifinale dalla Kharlan per 15-10.