GP di Budapest, vincono Louis Marie e Yamada

Secondo evento di Grand Prix della stagione dopo quello di gennaio a Doha, il Westend Grand Prix di Budapest è senza dubbio uno dei più importanti del vecchio continente. La capitale ungherese ha ospitato spadisti e spadiste provenienti da tutto il mondo per offrire uno spettacolo di primissimo livello.

A uscire vincitori da questo fondamentale evento della stagione sono stati la francese Alexandra Louis Marie e il giapponese Masaru Yamada, entrambi al primo trionfo in carriera in una gara di Grand Prix.

Partiamo dalla francese, il cui cammino in questo evento è iniziato decisamente in salita: dal primo scontro con la russa Daria Martynyuk è uscita vincitrice con una sola stoccata di vantaggio. Dopo il 15 – 12 contro la russa Tatiana Gudkova, la transalpina si è scontrata ai quarti contro l’azzurra Giulia Rizzi, su cui ha avuto la meglio per 15 – 13. Dominata nettamente la semifinale contro l’estone Irina Embrich (15 – 8), Alexandra Louis Marie ha trovato in finale la coreana Song Sera, che ha regolato per 15 a 13.

La strada di Masaru Yamada verso il trionfo è iniziata contro il danese Christian Robl Troels, battuto 15 a 12. È stata poi la volta del coreano Song Jae Ho, battuto per 15 – 10, seguito dal kazako Elmir Alimzhanov dominato 15 – 9. Facili per il giapponese anche i quarti, superati contro l’ungherese Andras Peterdi per 15 – 8, mentre in semifinale l’ucraino Igor Riezlin ha dato del filo da torcere al giapponese, che l’ha superato di una sola stoccata (12 – 11). In finale l’atleta del Paese del Sol Levante si è trovato contro il ben più quotato Yannick Borel, ma nonostante il vantaggio sulla carta, il transalpino si è dovuto inchinare al giovane giapponese, che ha vinto per 15 – 11.