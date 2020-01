Grand Prix di Doha 2020, vincono Popescu e Bida

Tempo di Grand Prix a Doha, con la spada protagonista dell’appuntamento in Medio Oriente. Primo evento di Grand Prix di questa speciale stagione che culminerà con i Giochi Olimpici di Tokyo, ha consegnato importanti punti in chiave di qualificazione olimpica ai vincitori.

Chi ne ha tratto maggior vantaggio sono stati Ana Maria Popescu e Sergey Bida, le due medaglie d’oro.

Partiamo dalla prova della rumena che in finale ha avuto la meglio sulla nostra Mara Navarria per 15 a 9. In ottima condizione, la Popescu è riuscita a centrare la sua terza vittoria in carriera in GP a Doha, dopo le altre ottenute nel 2009 e nel 2017. Anche Mara ha da sempre un buon legame con questa tappa: qui vinse nel 2015, oltre ad essere arrivata seconda nel 2017 (anche in quell’occasione battuta dalla Popescu).

Al momento, Ana Maria Popescu è la numero uno al mondo nella spada femminile, mentre la Navarria è all’ottavo posto. Sul terzo gradino del podio sono salite la russa Tatyana Andryushina e l’estone Erika Kirpu.

Tra gli uomini, ha centrato la vittoria il russo Sergey Bida, che in finale ha battuto il francese Alexandre Bardenet per 15 a 6. Numero 1 al mondo, Bida ha vinto per la prima volta in carriera un Grand Prix. Anche per Bardenet si tratta di una prima, non essendo mai salito in passato sul podio in occasione di un GP.

In semifinale, il francese aveva battuto l’azzurro Andrea Santarelli, che si era dovuto arrendere al transalpino per 15 a 10. Terzo gradino del podio anche per il giapponese Masaru Yamada.

Il prossimo impegno di GP vedrà protagonisti fiorettisti e fiorettiste, che si daranno battaglia a Torino dal 7 al 9 febbraio.