Grand Prix di Montreal, vincono Kharlan e Apithy

La città canadese di Montreal ha ospitato il primo Grand Prix dell’anno, in cui sono stati impegnati sciabolatori e sciabolatrici.

Partiamo prima dalle competizioni femminili, in cui ha trionfato la solita Olga Kharlan. Giunta ormai alla sua ventinovesima vittoria in carriera, la numero uno del mondo è stata protagonista di una giornata particolarmente positiva, in cui ha dominato le avversarie. Prima la francese Rifkiss, seguita dalla giapponese Tamura, entrambe regolate 15-7; poi è stata la volta della statunitense Zagunis, battuta 15-8; anche con la francese Balzer il punteggio è stato di 15-7. L’unico vero osso duro è stata la cinese Yaqui Shao, che è quasi riuscita a sconfiggere la regina Olga: la semifinale tra le due si è conclusa per 15 a 14 per l’ucraina. Nell’ultimo atto della giornata, la finale con un’altra Olga, la russa Nikita, la Kharlan è tornata a dominare, battendo l’avversaria 15-7.

Tra gli uomini, il percorso del francese Balade Apithy è stato più complicato, sebbene ugualmente vittorioso, portandogli il suo secondo oro in GP, dopo il primo conquistato lo scorso maggio a Mosca.

Dopo il debutto facile contro l’ucraino Yagodka, battuto 15-5, il transalpino ha dovuto faticare prima contro l’egiziano Elsissy (15-12) è poi contro il coreano Gu Bangil (15-12). Il quarto di finale si è rivelato ancora più teso, con il coreano Kim Jungwan che si è arreso solo sull’ultima stoccata (15-14). Finale e semifinale poi sono state entrambe contro due azzurri: in semifinale, Apithy ha battuto Luigi Samele per 15-8, mentre in finale ha avuto la meglio su Luca Curatoli per 15-12.

Il prossimo Grand Prix sarà quello di spada, in programma a Doha a fine mese (24-26 gennaio), mentre Torino sarà protagonista del Grand Prix di fioretto dal 7 al 9 febbraio.