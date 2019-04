Grand Prix di Seul 2019, Olga Kharlan e Oh Sanguk d’oro

La Corea del Sud ha ospitato il sesto Grand Prix della stagione, il secondo per quanto riguarda la sciabola. Ma soprattutto, il primo evento valido per l’ottenimento di punti per la qualificazione alle prossime Olimpiadi, in programma a Tokyo il prossimo anno.

A vincere questo fondamentale appuntamento, in campo femminile è stata la campionessa ucraina Olga Kharlan, che proprio a Seul aveva già vinto anche nel 2018 e nel 2015. Per la numero 5 al mondo, questo è addirittura il 15° trionfo in un evento di GP.

Per vincerlo, comunque, ha dovuto affrontare una difficilissima finale contro la beniamina di casa, la coreana Kim Jiyeon, campionessa olimpica a Londra e custode delle speranze del proprio paese per i prossimi giochi. Solo una stoccata di vantaggio ha regalato alla Kharlan l’oro, offrendo alla coreana un amaro argento. Sul terzo gradino del podio sono salite la francese Manon Brunet e un’altra coreana, Seo Jiyeon.

La vittoria di un coreano è invece andata in porto in campo maschile, dove Oh Sanguk è riuscito a battere ancora una volta il campione olimpico di Londra e Rio, l’ungherese Aron Szilagy. Recuperando da una situazione di svantaggio, Oh Sanguk ha saputo ribaltare il suo destino, centrando le ultime due stoccate e chiudendo l’incontro per 15 a 14. Un’altra finale emozionante dunque, che si è risolta solo all’ultimo atto, davanti ad un pubblico entusiasta.

Se la Kharlan è riuscita a fare il bis, Szilagy non è riuscito invece a replicare il successo dello scorso anno, ma come a Il Cairo in febbraio, si è dovuto accontentare della medaglia d’argento sempre a vantaggio del coreano, che anche in Egitto ebbe la meglio. Sul terzo gradino del podio hanno festeggiato un altro coreano, Kim Junghwan, e il tedesco Max Hartung.