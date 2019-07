I fiorettisti chiudono con il bronzo mondiale a squadre: Russia dominata

L’Italia chiude il Mondiale di Budapest con la medaglia di bronzo della squadra di fioretto maschile. Il quartetto formato da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola ha nettamente sconfitto la Russia nella finalina per il terzo posto con il punteggio di 45-32.

Una sfida equilibrata all’inizio e che ha visto il primo allungo azzurro grazie al 5-0 di Foconi su Safin (20-14). Cheremisinov, però, ha ribaltato subito tutto, infliggendo un pesantissimo 11-4 ad Avola. Ci hanno pensato prima Garozzo e poi Foconi a mettere al sicuro il bronzo, battendo rispettivamente Arslanov per 6-1 ed 8-1. Alla fine il siciliano è tornato in pedana per l’ultimo assalto avanti di dieci stoccate e ha chiuso la contesa.

Cala il sipario sul Mondiale dell’Italia. Una rassegna iridata che per la prima volta dal 1987 non ha portato ori alla squadra azzurra. Il miglior risultato è stato l’argento delle fiorettiste, al quale vanno aggiunti sette bronzi.