I ranking internazionali verso la Coppa del Mondo 2020

Gli schermitori si godono il meritato riposo dopo le fatiche dei Mondiali dello scorso mese, per arrivare preparati alla stagione 2019/2020, una stagione che culminerà con i Giochi olimpici di Tokyo. Una stagione forse più impegnativa della precedente, che si preannuncia molto emozionante e ricca di eventi.

Partiamo dai ranking mondiali individuali. Al momento, l’Italia detiene un solo trono, quello del fioretto maschile, con Alessio Foconi al primo posto davanti a Race Imboden (USA) ed Enzo Lefort (Fracia). Nella spada maschile il numero 1 è Kazuyazu Minobe (Giappone) con Andrea Santarelli al secondo posto e Sergey Bida (Russia) terzo. Nella sciabola, domina Oh Sanguk (Corea del Sud), davanti a Eli Dershwitz (USA) e Max Hartug (Germania).

In campo femminile, Inna Deriglazova (Russia) è al comando nel fioretto, davanti ad Alice Volpi ed Elisa Di Francisca. Nella spada, è prima Vivian Kong Man Wai (Hong Kong), davanti a Sheng Lin (Cina) e Kang Young Mi (Corea del Sud). La regina della sciabola è Olga Kharlan (Ucraina) con Sofya Veliakya (Russia) vicinissima al secondo posto e Manon Brunet (Francia) terza.

Per la prima gara di Coppa del Mondo 2019/2020 bisognerà attendere novembre: si partirà da Tallin (Estonia), il 1° novembre, con le donne della spada. Gli uomini partiranno invece da Bonn (Germania), con il fioretto.

Per i Grand Prix bisognerà invece aspettare il 2020: la prima tappa sarà quella della sciabola a gennaio, in una location ancora da definire. Poi toccherà alla spada a Doha a fine gennaio e infine al fioretto a Torino, in febbraio. Budapest, Anaheim e Seul ospiteranno le seconde tappe, rispettivamente di spada, fioretto e sciabola, mentre Cali, Shanghai e Mosca chiuderanno la serie di Grand Prix 2020 con, nell’ordine, spada, fioretto e sciabola.