Italia, amaro argento mondiale nel fioretto femminile: l'oro è della Russia

La maledizione della medaglia d'oro continua ad abbattersi sull'Italia ai Mondiali di scherma a Budapest. Una sconfitta beffarda e dolorosissima quella appena vissuta dalle fiorettiste azzurre che sono state sconfitte 43-42 dalla Russia al minuto supplementare. Ci sono davvero tanti rimpianti perché il pareggio russo è arrivato a 6 secondi dal termine non per una stoccata, ma per un cartellino rosso inflitto a Elisa Di Francisca. Una sfida nella quale è mancato l'apporto di Arianna Errigo, che ha perso prima con Ivanova per 6-4 e poi con Deriglazova per 7-3 pareggiando con Zagidullina per 7-7. È stata un'ottima Alice Volpi a tenere a galla l'Italia e soprattutto a portare la squadra azzurra in vantaggio di due stoccate (37-35) prima dell'ultimo assalto che ha visto in pedana Elisa Di Francisca e Inna Deriglazova.

Di Francisca e un giallo fatale

È successo di tutto nello scontro tra l'italiana e la russa. Elisa si è portata sul 40-38, poi è arrivato il pareggio della russa. A 14 secondi dalla fine Di Francisca ha messo la stoccata del 42-41 che sembra essere vincente, ma la beffa è dietro l'angolo. Dopo un corpo a corpo l'arbitro estrae il secondo giallo nei confronti della jesina, colpevole di essersi protetta in maniera irregolare con la testa. Arrivano di conseguenza il rosso e il pareggio della Russia. Negli ultimi sei secondi non si combatte e nel minuto supplementare arriva la stoccata di Deriglazova che regala il titolo mondiale alle russe. Medaglia di bronzo per gli Stati Uniti che hanno sconfitto nella finalina per il terzo posto la Francia con il punteggio di 45-43.