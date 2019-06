Italia di bronzo nel fioretto maschile! Gli azzurri battono la Russia 45-36

L’Italia conquista la medaglia di bronzo nella gara a squadre del fioretto maschile agli Europei 2019 di scherma, che si stanno svolgendo a Düsseldorf (Germania). Il quartetto campione del mondo in carica, formato da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Giorgio Avola ed Andrea Cassarà, si conferma così nuovamente sul podio, pur non riuscendo a centrare il bersaglio grosso. Gli azzurri hanno battuto nella finale 3°-4° posto la Russia con il punteggio di 45-36.

Un assalto condotto sempre dai nostri portacolori, che hanno preso il largo nella prima parte, costruendo il margine decisivo. Grande inizio di Garozzo, che supera Timur Safin con un parziale di 5-1. Anche i due successivi parziali sono a favore degli azzurri, con Avola che batte 5-4 Alexey Cheremisinov e Cassarà sconfigge 5-1 Timur Arslanov. L’Italia chiude così il primo giro avanti 15-6. Nel secondo va in grande difficolta Cassarà, che subisce un parziale di 8-16 contro Cheremisinov e la Russia accorcia così sul 27-30. Nell’ultimo giro gli azzurri restano però lucidi con Avola che ci riporta a +5, il subentrato Foconi aumenta di uno il vantaggio e infine Garozzo chiude i conti piazzando le sette stoccate necessarie per la vittoria.

Un risultato importante anche in ottica Tokyo 2020, visto che nel percorso di qualificazione olimpica conterà innanzitutto il piazzamento nel ranking a squadre. Il cammino odierno dell’Italia si era aperto direttamente ai quarti, in quanto testa di serie numero uno del tabellone, in cui era arrivato il netto successo 45-28 contro l’Ucraina. I nostri portacolori si sono però poi fermati in semifinale, sconfitti 45-40 dai padroni di casa della Germania, che si giocheranno il titolo con la Francia.

