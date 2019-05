L'Italia della Sciabola in trionfo! Azzurri e azzurre vincono la tappa di Coppa del Mondo

Splendido trionfo degli sciabolatori azzurri nella gara a squadre di Madrid della Coppa del Mondo. Luca Curatoli, Aldo Montano, Luigi Samele ed Enrico Berrè, dopo una prova non esaltante ieri nell’individuale, hanno saputo mettere in pedana tutta la loro classe nella competizione odierna, andando a conquistare il secondo successo stagionale dopo quello di Varsavia e confermandosi così sul podio per la quarta tappa consecutiva.

Il cammino dei nostri portacolori si è aperto con la vittoria 45-42 con la Gran Bretagna. I ragazzi del CT Giovann Sirovich hanno poi battuto 45-40 la Francia ai quarti e 45-41 l’Ungheria in semifinale, raggiungendo così l’atto conclusivo di questo torneo. Una finale dominata dagli azzurri, che hanno sconfitto la Russia con il netto punteggio di 45-31. Il grande protagonista dell’assalto è stato Samele, che con un parziale di 7-0 nel secondo giro ha lanciato l’Italia verso il successo. Sul terzo gradino del podio sale invece la Corea del Sud, che supera nella finale 3°-4° posto l’Ungheria per 45-38.

Un risultato importantissimo anche in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Infatti nel percorso di qualificazione olimpica conterà innanzitutto il ranking a squadre e con la vittoria odierna l’Italia è partita certamente con il piede giusto.

Sorridono anche le azzurre a Tunisi

Meravigliosa vittoria dell’Italia nella gara a squadre di Tunisi della Coppa del Mondo di sciabola femminile. Le azzurre, dopo essere salite sul terzo gradino del podio nelle precedenti quattro tappe stagionali, sono riuscite finalmente a trovare il grande acuto, tornado così al successo nel massimo circuito dopo oltre un anno, visto che l’ultimo era arrivato nella tappa di Atene a marzo 2018.

Sul gradino più alto del podio salgono Irene Vecchi, terza ieri nell’individuale, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Sofia Ciaraglia che hanno battuto in una finale al cardiopalma l’Ucraina di Olga Kharlan, Yuliia Bakastova, Alina Komashchuk e Olena Voronina con il punteggio di 45-42. Le azzurre si trovavano sotto di cinque punti al termine del secondo giro, ma poi un’eccezionale Criscio ha ribaltato la situazione con un parziale di 10-2 contro Voronina. Nell’ultimo assalto Gregorio ha faticato molto con Kharlan, che ha tentato fino all’ultimo la rimonta, ma è riuscita comunque a pizzare le cinque stoccate necessarie e poter così gioire insieme alle compagne di squadra. Sul terzo gradino del podio sale invece la Corea del Sud, che batte nella finale 3°-4° posto il Giappone per 45-43.

