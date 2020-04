La Federazione Italiana sospende tutte le attività agonistiche fino al 31 agosto

La Federazione Italiana Scherma, in seguito alle varie conseguenze legate all’emergenza Coronavirus in Italia e in tutto il Mondo, ha deciso di sospendere ufficialmente l’attività agonistica fino al 31 agosto 2020. La scelta è stata presa dal consiglio federale al termine di una riunione in videoconferenza. Sarà consentito tornare in pedana esclusivamente per gli allenamenti quando ciò verrà permesso dalle norme che saranno emanate dal Governo.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate al sito federale dal Presidente Giorgio Scarso:

" E' una scelta che oramai si era resa inevitabile e che abbiamo adottato anche per permettere agli atleti, ai tecnici, alle società e a tutte le varie figure che compongono il mondo della scherma italiana, una migliore programmazione dei tempi "

Chiaramente, lo slittamento di dodici mesi dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo ha influito notevolmente sulla decisione, con le varie squadre azzurre che avranno comunque molti mesi a disposizione per preparare al meglio l’appuntamento a cinque cerchi.

