La Federscherma nega a Arianna Errigo la trasferta di Seul: niente Coppa del Mondo di sciabola

Prosegue il braccio di ferro tra Arianna Errigo e la Federazione Italiana di scherma. L’azzurra vuole partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel fioretto e nella sciabola, il suo sogno è quello di gareggiare ai Giochi in entrambe le armi, ma la FIS non si trova d’accordo su questo punto e sta facendo di tutto per impedire alla monzese di essere protagonista con la sciabola. Nel weekend, infatti, incomincerà la Coppa del Mondo con il Grand Prix di Seul ma la 30enne non vi prenderà parte perché non ha avuto il permesso da parte della Federscherma come riporta la Gazzetta dello Sport.

Arianna Errigo si trova al momento in raduno a Tirrenia insieme alla squadra di fioretto, inizialmente pensava di rimane in Toscana solo per tre giorni per poi volare in Corea del Sud e invece ha dovuto rivedere tutti i suoi piani. La Campionessa del Mondo 2013 e 2014 non potrà così cimentarsi con la sciabola nel weekend che metterà in palio i primi punti per la qualificazione alle Olimpiadi 2020, la vedremo all’opera settimana prossima a Tauberbischofsheim (Germania) dove andrà in scena una prova di Coppa del Mondo di fioretto. La querelle è ben lontana dalla conclusione anche perché sono stati coinvolti degli avvocati.